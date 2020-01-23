Как понять, что аккумулятор вашего автомобиля скоро умрет

Срок службы современных аккумуляторных батарей во многом зависит от характера поездок, погодных условий и состояния автомобиля, но средние показатели известны: 4-5 лет. Впрочем, чтобы предсказать будущее аккумулятора, можно провести простейшую диагностику устройства.

Эксперты издания "За рулем" советуют обратить внимание на внешний вид аккумуляторной батареи и проверить, нет ли трещин или потеков. Особенно это актуально зимой, когда существует опасность замерзания электролита в незаряженной АКБ. Если механические повреждения нашлись, то агрегат следует менять.

Затем необходимо убедиться в исправности бортового электрооборудования.

"Берем в руки электронный тестер и измеряем напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе. Оно должно быть примерно 14,0-14,4 В. Если гораздо меньше, дело не в батарее, надо искать причину в генераторе или проводке", - сообщает издание.

Напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной аккумуляторной АКБ должно составлять 12,6-12,7 В. Если прибор покажет 12,3 В и ниже, то батарея явно недозаряжена. Аккумулятор следует зарядить и понаблюдать: если напряжение не восстановится, то батарею следует отправлять в отставку.