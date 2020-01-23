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23.01.2020 18:01
Рубрика: Легковые авто

Китайцы показали электровнедорожник на базе грузовика

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Autohome.com.cn Фото: Autohome.com.cn
Фото: Autohome.com.cn

Калифорнийский стартап с китайским капиталом Neuron продемонстрировал перспективный электровнедорожник VEGA.

Neuron промышленно электромобилей пока не производит, но зарекомендовала себя опытами по разработке электрического коммерческого транспорта, особенно грузовиков. На общем грузовом шасси с представленным в прошлом году пикапом T-One внедорожник VEGA и построен. Шасси позволяет использовать батарею различной емкости и комбинировать разные типы колесных приводов.

Фото: iStock
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У VEGA следующие габариты: 4877 мм длина, 1987 мм ширина, 1676 мм высота. В салоне пять мест, при таких габаритах, да при плоском без перепадов уровне пола внутри должно быть вольготно.

Снаружи обращают на себя внимание камеры вместо боковых зеркал и дверные ручки на сервоприводах.

Демонстрация VEGA - это 35-секундный ролик и несколько изображений, которые исполнены через 3D-редактор. В то же время никаких технических деталей, только пространные выкладки об эпохе электромобилей.

Фото: Autohome.com.cn
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