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Рубрика: Экономика

Клиенты Сбербанка сняли 250 миллиардов рублей из банкоматов из-за фейка

Текст: Евгений Гайва
Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости
Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости

Буквально в течение нескольких часов клиенты Сбербанка сняли в банкоматах более 250 миллиардов рублей из-за распространившейся неверной новости. Об этом рассказал журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов на полях экономического форума в Давосе.

Фото: iStock
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В декабре 2014 года появилась новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. В результате у людей началась паника. "В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 миллиардов рублей", - приводит слова Кузнецова ТАСС.

По словам представителя банка, потребовалось круглосуточно поставлять деньги в банкоматы. Только благодаря этому удалось избежать массовой паники в стране. Несколько других банков вынуждены были приостановить работу, добавил он.

Новости о прекращении обслуживания карт Visa появились в декабре 2014 года на фоне резкого ослабления рубля. Тогда курс доллара повышался до 80 рублей. Стали распространяться слухи о том, что Сбербанк введет ограничения на выдачу наличных средств со счетов.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

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