Короновирус из Китая отразился на курсе рубля

В большинстве случаев финансовому рынку требуется некоторое время, чтобы оценить значимость тех или иных факторов. И только после этого происходит смена трендов. Это касается и курса рубля, который сегодня оказался на распутье.

Специально для "Российской газеты" Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, рассказал, какие испытания могут ждать российскую валюту в ближайшие месяцы, и дал прогноз по курсам валют на начало марта:

- 2020 год рубль встретил с позитивным рыночным сентиментом. Однако сегодня появились факторы, мешающие дальнейшему укреплению нашей валюты - экономического и конъюнктурного плана.

На данный момент на нее оказывается значительное экономическое давление: это высокий спрос на рубль и ситуация на рынке нефти.

Спрос на рубль в начале года со стороны крупных покупателей (больших компаний и добывающих предприятий) традиционно невысокий. А нефть стремительно дешевеет на фоне неопределенности вокруг главных нефтедобывающих регионов мира (со стороны предложения) и негативных прогнозов по росту глобальной экономики (со стороны потребления).

Также существуют конъюнктурные факторы, среди которых присутствуют негативные новости, слухи, прогнозы. Они тоже могут оказывать негативное влияние на курс рубля. Сегодня один из таких факторов - вспышка короновируса в Китае.

Распространение вируса несет риски приостановки работы ряда предприятий и учреждений Китая, ограничения на транспортировку сельскохозяйственной продукции в стране, в том числе из-за границы. А также возможны проблемы с транспортной и логистической системой страны. И хотя наступление этих событий является только предположениями, рынок оценивает эти риски как неконтролируемые. Поэтому реагирует снижением.

Рубль стал одной из валют, затронутой данным фактором. На его волне и по совокупности с другими обстоятельствами курс доллара приблизился к отметке 62 рублей. Среди других валют, попавших под этот фактор, можно отметить японскую йену, южнокорейскую вону и австралийский доллар - валюты Азиатско-Тихоокеанского региона.

Что в итоге? Есть все основания полагать, что рубль оказался на пороге смены тренда укрепления на тенденцию к ослаблению. Это делает его уязвимым к внезапностям.

Мой ориентир на начало марта - 64 рубля за доллар и 72 рубля за евро. В случае появления других факторов или развития текущих негативных трендов (в частности, дальнейшее распространение короновируса), котировки рубля могут измениться еще сильнее.