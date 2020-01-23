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23.01.2020 17:48
Рубрика: В мире

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН

Текст: Диана Ковалева
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что согласен с предложением российского лидера Владимира Путина о проведении встречи пяти стран-основательниц ООН.
Французский президент Эмманюэль Макрон выступет на форуме памяти о Холокосте в Иерусалиме. Фото: Abir Sultan/Pool via REUTERS Французский президент Эмманюэль Макрон выступет на форуме памяти о Холокосте в Иерусалиме. Фото: Abir Sultan/Pool via REUTERS
Французский президент Эмманюэль Макрон выступет на форуме памяти о Холокосте в Иерусалиме. Фото: Abir Sultan/Pool via REUTERS

"Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую истерическую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе", - заявил Макрон, выступая на Пятом международном форуме памяти жертв Холокоста.

Фото: Heidi Levine/Pool via REUTERS
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Глава Франции также отметил важность поддержания устойчивости мирового порядка, который опирается на международное право и права человека.

Напомним, что ранее Владимир Путин указал на губительность разобщенности для современного мира и призвал постоянные члены СБ ООН провести совместное мероприятие по безопасности. По мнению российского лидера, такая встреча сыграла бы огромную роль в поисках коллективных ответов на существующие проблемы.

В мире Европа Франция Международные организации ООН Мир помнит о Холокосте

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