Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН

Французский президент Эмманюэль Макрон выступет на форуме памяти о Холокосте в Иерусалиме. Фото: Abir Sultan/Pool via REUTERS

"Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую истерическую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе", - заявил Макрон, выступая на Пятом международном форуме памяти жертв Холокоста.

Глава Франции также отметил важность поддержания устойчивости мирового порядка, который опирается на международное право и права человека.

Напомним, что ранее Владимир Путин указал на губительность разобщенности для современного мира и призвал постоянные члены СБ ООН провести совместное мероприятие по безопасности. По мнению российского лидера, такая встреча сыграла бы огромную роль в поисках коллективных ответов на существующие проблемы.