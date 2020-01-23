Новости

"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
Средняя цена ОСАГО снизилась до 5423 рублей 17:04
Психолог объяснила, вредно ли детям смотреть фильмы ужасов 17:00
В Череповце два человека пострадали при взрыве пороха в квартире 16:55
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 16:55
В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы 16:54
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде 16:48
На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран 16:48
На Северном флоте собак научили искать взрывчатку 16:48
Москалькова: У Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания в тюрьме 16:47
В уфимской школе девочка получила удар ножом 16:47
Захарова: РФ развивает отношения с Венесуэлой, но не оказывает давление 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 17:37
Рубрика: Власть

МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом

Текст: Диана Ковалева

В Министерстве иностранных дел рекомендуют россиянам, планирующим въезд в затронутые коронавирусом регионы, учитывать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рекомендуем российским гражданам учитывать складывающуюся ситуацию при планировании и совершении зарубежных поездок... принимать необходимые меры санитарной предосторожности, соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую мы регулярно и оперативно размещаем на интернет-ресурсах министерства иностранных дел России", - заявила Захарова на брифинге.

Фото: РИА Новости
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Ранее российское посольство в КНР сообщило, что пока не установило число россиян, которые могут находиться в городе Ухани, где и была впервые зафиксирована вспышка нового типа короновируса (2019-nCoV).

Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. К 5 января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и по одному в Сингапуре, Таиланде и в Японии. На сегодняшний день случаи заражения была зафиксированы также в США и Сингапуре, а число зараженных в Китае достигло 617 человек.

Отметим, что новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.

Может ли посылка из Китая "заразить" коронавирусом
Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Туризм В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе"
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам