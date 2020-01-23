МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом

В Министерстве иностранных дел рекомендуют россиянам, планирующим въезд в затронутые коронавирусом регионы, учитывать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рекомендуем российским гражданам учитывать складывающуюся ситуацию при планировании и совершении зарубежных поездок... принимать необходимые меры санитарной предосторожности, соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую мы регулярно и оперативно размещаем на интернет-ресурсах министерства иностранных дел России", - заявила Захарова на брифинге.

Ранее российское посольство в КНР сообщило, что пока не установило число россиян, которые могут находиться в городе Ухани, где и была впервые зафиксирована вспышка нового типа короновируса (2019-nCoV).

Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. К 5 января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и по одному в Сингапуре, Таиланде и в Японии. На сегодняшний день случаи заражения была зафиксированы также в США и Сингапуре, а число зараженных в Китае достигло 617 человек.

Отметим, что новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.