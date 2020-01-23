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Рубрика: Власть

Мишустин назначил Пархоменко врио главы Росздравнадзора

Временно исполняющим обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения назначен Дмитрий Пархоменко. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Документ о назначении опубликован 23 января на сайте правительства. Ранее Пархоменко занимал должность заместителя руководителя Росздравнадзора. Данное ведомство ранее возглавлял Михаил Мурашко, назначенный во вторник главой Минздрава РФ.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку, а 21 января Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров правительства. В новом правительстве сохранили свои посты 12 министров, кроме того, назначены девять новых министров. Больше всего новые назначения коснулись социального и экономического блока.

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