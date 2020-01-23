Москалькова: У Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания в тюрьме

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в российской тюрьме гражданку Израиля Наам Иссахар Яфрой. Она осуждена в 2019 году на 7,5 лет за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где девушка делала пересадку из Дели в Тель-Авив.

Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной Наамы Иссахар Яфрой пообещали, что "все будет хорошо".

По словам Москальковой, просьба по поводу Иссахар поступила в 2019 году в связи с сигналом о нарушении права на телефонный звонок и свидание с матерью.

- Я обращалась в прокуратуру, просила, чтобы нарушения были устранены - ей было дано разрешение на связь с матерью, я чрезвычайно была этому рада, - сказала омбудсмен.

Визит к осужденной в России израильтянке не связан с возможным решением о ее помиловании, заявила Москалькова. Она сообщила, что "у Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания". Поездка омбудсмена планировалась давно.