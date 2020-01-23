На АвтоВАЗе сделали ремонт в душевых

Во время корпоративного отпуска, совпавшего с новогодними праздниками, на АвтоВАЗе прошла модернизация производства, а также был сделан ремонт в бытовых помещениях предприятия. В проверке исполнения работ принял участие президент компании Ив Каракатзанис, пишет газета "Волжский Автостроитель".

В сборочно-кузовном производстве, где "рождаются" Lada Granta и Datsun mi-Do и on-Do, на линии сборки шасси реализовали LEAN-проект и запустили в эксплуатацию зону киттинга с технологией автоматически управляемых тележек. В результате проведенной работы оптимизированы два поста. Теперь на участке автоматизированной подачи деталей нет погрузчиков.

В главном корпусе АвтоВАЗа продолжается строительство нового закрытого трека для автосборочных производств. Основное покрытие трека уже готово, завершаются работы по шумоизоляционному ограждению. Уже на первоначальном этапе трек позволит проверять до 150 машин в час.

На главном конвейере (производство ПАП, конвейерная линия B0), где собирают Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero, осуществлен перенос линии установки колес и конвейера подачи сидений и бамперов, что позволило подготовить место к монтажу оборудования для внедрения новых технологических процессов. Кроме того, оборудование прошло профилактическое обслуживание. Смонтирована и испытана новая технология доставки КИТов для сборки с использованием автоматических самодвижущихся тележек "AGV".

В производстве сварки линии В0 запустили 8 новых сварочных роботов FANUK, модернизировали оборудование под будущие проекты, перенесли оборудование, подготавливая площади под монтаж нового. Построили и запустили в работу новый пост контроля качества с бестеневой камерой.

Параллельно с обновлением производства во многих цехах АвтоВАЗа был сделан ремонт бытовых помещений. Например, обновили несколько гардеробов, душевых и лестничных пролётов в производстве сварки и шасси. Часть работ выполнялась подрядными организациями, часть - сотрудниками завода. Такая схема позволяет сэкономить время и средства и является серьезным подспорьем в общем деле обновления завода.

Всего отремонтировали 420 объектов. Ежедневно в модернизации было занято 1253 сотрудника.