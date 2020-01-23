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23.01.2020 20:36
Рубрика: Культура

В Турции сообщили о необычной находке во дворце султана

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции рабочие совершили историческую находку при проведении реставрационных работ в стамбульском дворце Долмабахче. Они обнаружили необычный портрет-сувенир и хорошо сохранившиеся газеты вековой давности.

Об открытии рассказывает Daily Sabah. Оно было сделано реставраторами, которые восстанавливают резиденцию последних правителей Турции. Так, находка относится к периоду правления османского султана Мехмеда V Ресада (1909-1918 годы).

Фото: American Friends of Tel Aviv University / Semitic Museum / Harvard University
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В стене дворца, под слоем штукатурки, рабочие обнаружили эскиз портрета какого-то мужчины. Ученые считают, что он был выполнен масляными красками и был своего рода сувениром, оставленным дворцовыми мастерами.

Еще более ценной находкой стали фрагменты полос различных газет, изданных в 1910-е годы. Они тоже находились под слоем штукатурки. Исследователи считают, что газеты использовались в качестве прокладки во время ремонта, выполненного при Мехмеде V.

Полосы неплохо сохранились, тексты - разборчивы. Так, в одном из них рассказывается о первых двух самолетах Османской империи и принце Челаледдине, который, видимо, благополучно прибыл в Бейрут рейсом из Дамаска.

Османская газета, по оценкам исследователей, была издана в начале 1910-х годов. Однако также был найден фрагмент французской ежедневной газеты, которая датируется 1917 годом.

Напомним, ранее в Азербайджане в архивах Национальной академии наук специалисты обнаружили титул - редкий древний документ, который относится к периоду правления османского султана Сулеймана Великолепного (1520-1566 гг.)

Текст состоит из деклараций о предоставлении земли различным видным деятелям по всей Анатолии и Румелии. Документ был создан в Стамбуле в 1566 году с использованием черных, золотых и синих чернил.

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