Новая схема "развода" покупателей. Как автодилеры обманывают россиян

В российских регионах поставлена на поток новая схема обмана покупателей легковых автомобилей. По результатам масштабного расследования, проведенного журналистами портала Drom.ru, выяснилось, что мошенничество расцвело буйным цветом в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Тюмени, Краснодаре, Ставрополе и других мегаполисах.

Суть мошеннической схемы состоит в следующем. Как правило, мультибрендовые центры, выдающие себя за официальных дилеров ведущих марок, завлекают покупателей ценой, которая на бумаге оказывается на треть, а то и в половину меньше, чем рекомендованная автопроизводителем. Обещают также подарки, бесплатную резину, каско и прочие приятные бонусы.

Дальше начинается совершеннейший цирк. Со слетевшихся, как правило, из мелких городов и поселков покупателей просят предоплату, обещая, что машина находится на складе, и ее доставка в дилерский центр - вопрос пары дней, а то и нескольких часов. Однако когда возрадовавшиеся клиенты вносят залог (обычно это сумма 10 - 20 тысяч рублей), а иногда и оформляют кредит, оказывается, что доставка задерживается. Клиенту заявляют, что возник форс-мажор. При этом называются самые разные причины - перевернулся автовоз, машину поцарапали, она продана другому клиенту и т.п.

На следующем этапе начинается, собственно, главный этап выкачивания денег. Выясняется, что, внеся предоплату, покупатель взял обязательство приобрести автомобиль, и в случае отказа от сделки ему не только не вернут залог, но и наложат дополнительные штрафы. В результате загнанные в угол россияне приобретают вовсе не тот автомобиль, который планировали, а тот, который есть в наличии со всеми "допами", и цена этого автомобиля подчас оказывается едва ли не вдвое выше, чем рекомендует автопроизводитель. Поскольку столько денег у клиента нет, ему навязывают грабительские кредиты, которые оформляют, конечно же, прямо на территории мультибрендового центра. А к кредиту прилагается еще и обязательство приобретать каско на пять лет и страховку жизни и здоровья на круглую сумму.

В расследовании приводится сразу несколько примеров подобных "разводов". К примеру, человек приехал за дешевым Hyundai Solaris, а уехал на Nissan Almera, которую взял в кредит за 1 013 000 рублей. Или, скажем, клиенту пообещали Lada 4х4 за 380 000 рублей, которая к моменту выхода на сделку была оценена уже в 800 000 рублей, увешана "допами", а ставка по кредиту неожиданным образом выросла с 5,9 до 16%.

Резюмируя, журналисты дают покупателям дельный совет - не "вестись" на агрессивную рекламу, внимательно читать договоры, которые им предлагают подписать, ни при каком раскладе не вносить предоплату, если обещают, что машины по факту нет, но ее сейчас доставят со склада. Рекомендуется также ни в коем случае не отдавать псевдо-"официалам" документы на длительное оформление. Паспорт, СНИЛС, права - требуйте возвращения этих бумаг после снятия копий. Ну а главный совет - прежде, чем обращаться к такого рода "дилерам", "пробейте их по базе" - список всех "официалов" размещен на сайтах всех крупных автопроизводителей, работающих на российском рынке.