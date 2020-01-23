Онищенко: В Китае обнародовали эпикризы умерших от коронавируса

Один из них вызвал эпидемию вирусной атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, другой - массовые случаи проявления ближневосточного респираторного синдрома, которые с 2012 года регистрировались в 27 странах. Об этом сообщил первый заместитель комитета по образованию и науке Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его образному выражению, эти вирусы - "двоюродные братья". Соответственно, течение вызванного новым вирусом заболевания, которое пока получило временное название "острый респираторный синдром", очень сходно с клинической картиной атипичной пневмонии и ближневосточного синдрома - специфического лечения нет, больные нуждаются в симптоматической терапии, с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.

Смертность во время эпидемии 2002-2003 года составляла около 10 процентов от числа зараженных. Опасность ближневосточного респираторного синдрома эпидемиологи оценили выше: умирал каждый третий заболевший. Что касается нового вируса, по словам Онищенко, скорость его распространения для инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, "довольно медленная, и это обнадеживает". А смертность также невелика, хотя это очень предварительные заключения.

При этом эксперт отметил, что распространение инфекции может ускориться в связи с Новогодними праздниками, которые наступят в Китае 25 января. В праздничные дни китайцы активно переезжают по стране, что увеличивает угрозу эпидемии.

Эксперт подчеркнул беспрецедентную открытость эпидемиологических данных, предоставляемых китайскими специалистами: "Уникальный случай: впервые встречаюсь с ситуацией, когда официально публикуются эпикризы (подробные истории болезни) всех умерших. Это очень важно, так как дает важную информацию врачам и о течении заболевания, и об эффективности его лечения, и о том, для каких групп населения оно наиболее опасно".

Кроме того, Академия наук Китая опубликовала весь перечень коронавирусов с расшифровкой их геномов, который были выявлены на территории страны в течение 2019 года. "Всего сейчас насчитывается уже 39 типов коронавирусов, с полным описанием их морфологических и генетических особенностей, и это бесценная информация. По ней ученые могут судить о том, как вирусы мутировали, определить последовательность изменений, прогнозировать, как это будет в дальнейшем, и на этом основанее разрабатывать эффективные диагностические системы, а также вакцины", - отметил Онищенко.

Он опроверг высказанные журналистами предположения об "искусственной природе" возникновения нового вируса, это, считает эпидемиолог, была "естественная мутация". Не видит в происходящем специалист и "руки" фармацевтических компаний. "Возможно, эти интересы проявятся позднее, когда начнут предлагать новые антиретровирусные препараты, разрабатывать вакцины, но это дело не быстрое", - заключил экс-глава Роспотребнадзора.