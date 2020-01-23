США упрекнули КНР в медлительности касательно мер против коронавируса

Госдепартамент США заявил о том, что Китай не сразу отреагировал на эпидемию коронавируса. По мнению американского внешнеполитического ведомства, Пекин должен был раньше информировать международное сообщество о сложившейся ситуации.

Представитель госдепартамента Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон обеспокоен транспарентностью правительства в Китае. По его мнению, заболевание распространялось уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений властей Поднебесной.

Представитель госдепа отметил, что ведомство находится в контакте с американскими гражданами в Ухане и послом США в Пекине. Он также выразил благодарность КНР за предоставление ДНК нового вируса, передает РИА Новости.

Между тем статистика заболевших растет. Уже сообщалось о 440 подтвержденных случаях заражения в Китае и 17 погибших. Угроза его "экспорта" зафиксирована в Британии, а в США есть заболевший. В серьезных случаях вирус может вызвать пневмонию и в считанные дни привести к летальному исходу.

Напомним, что 21 января представители китайского министерства здравоохранения сообщили о том, что вирус, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухане, где более 11 миллионов жителей, может передаваться от человека к человеку.

Специалисты ВОЗ советуют перед едой и после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом или средствами для умывания (лосьонами), содержащими алкоголь. Эксперты также настоятельно советуют избегать тесного контакта с любым человеком, у которого имеются симптомы острого респираторного заболевания (ОРВИ) или гриппа.