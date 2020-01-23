Пекин отменил празднование китайского Нового года из-за коронавируса

В столице КНР отменены главные публичные мероприятия Праздника Весны - китайского Нового года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное издание Beijing News.

Причиной отмены стало распространение нового коронавируса.

Наряду с этим снижаются показатели на рынке акций в КНР - инвесторы стремятся продать акции перед началом недельных выходных по случаю Праздника весны, сообщает Beijing News.

По состоянию на день 23 января 17 человек скончались из-за осложнений вызванных новым коронавирусом, еще 632 в настоящее время больны, причем несколько десятков тяжело, а четверо находятся в критическом состоянии.