Почему ксеноновые фары необходимо мыть вручную

В зимний период стекла головной оптики автомобиля быстро загрязняются. Такие фары хуже освещают дорогу, а потому безопасность езды, конечно же, снижается. Поговорим о том, почему так происходит и что с этим делать.

Больше всего в таких условиях "достается" водителям машин, оснащенных ксеноновыми фарами. Если вовремя тщательно не очищать такую оптику, то она будет светить тускло, и в темное время суток этот свет будет просто теряться в черном пространстве.

Как отмечают эксперты aif.ru, ближний свет, который испускают загрязненные ксеноновые фары, находится выше той границы, которая установлена правилами для безопасного дорожного движения. В особенности эти недостатки становятся очевидными, если проверить автомобиль с такими источниками света на специальном стенде.

Стоит отметить, что ксенон проигрывает традиционным галогенным фарам из-за того, что светит в узком диапазоне от 440 до 520 nm. Хотя лучи ксеноновых фар светят ярче, они не могут "пробиться" через плотный слой из реагентов и дорожной грязи, который налипает в зимнее время на поверхность фары.

Свет ксеноновых фар искажается из-за того, что налет грязи с крупными частичками (от 500 нанометров и больше) препятствуют свободному прохождению лучей света. И в этом случае "ксенон" не просто плохо освещает, но и еще и ослепляет водителей автомобилей из встречного потока.

Кстати, галогенные фары, как отмечают эксперты, в таких условиях работают эффективнее. Световые волны, которые излучают такие фары, не только имеют разную длину и светят в широком спектре, от 440 до 770 nm, но и могут огибать разные препятствия, включая и частицы грязи, которые оседают на стеклах фар.

Эксперты напоминают, что по ГОСТ ЕЭК ООН № 48-04 запрещено использование на автомобиле ксеноновых HID-фар световой температурой более 2000 К без встроенных омывателей. Необходимо, однако, учитывать, что в зимний период омыватели не смогут эффективно справляться с химическим налетом на поверхности ксеноновых фар.

В этом случае от автомобилиста требуется регулярно вручную очищать фары. Более того, не стоит принудительно отключать автоматические омыватели фар, которыми сейчас оснащаются многие иномарки. Лучше не экономить на незамерзающей жидкости, поддерживать ксеноновые фары в чистоте, в том числе и за счет регулярной очистки с помощью тряпки или влажной салфетки и, таким образом, сохранять безопасные условия для вождения.

Платную парковку в столице ввели еще на 80 улицах: