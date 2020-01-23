Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 2020 г. N 2-СФ "О назначении Краснова Игоря Викторовича на должность Генерального прокурора Российской Федерации"

В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 12 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Назначить по результатам тайного голосования Краснова Игоря Викторовича на должность Генерального прокурора Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко