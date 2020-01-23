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23 января 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 2020 г. N 2-СФ "О назначении Краснова Игоря Викторовича на должность Генерального прокурора Российской Федерации"

Опубликован 23 января 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Совфед назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ

В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 12 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Назначить по результатам тайного голосования Краснова Игоря Викторовича на должность Генерального прокурора Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко