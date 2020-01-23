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Рубрика: В мире

Президент США побил свой рекорд по числу постов в Twitter

Фото: John Locher/ AP Фото: John Locher/ AP
Фото: John Locher/ AP

Президент США Дональд Трамп обновил собственный рекорд по количеству публикаций в Twitter, будучи главой государства. Американский лидер за день на фоне процедуры импичмента разместил в соцсети 142 сообщения.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Во время Всемирного экономического форума в Давосе Трамп размещал по одному сообщению каждые 88 секунд, передает портал Factbase. Не менее 124 публикаций при этом являются ретвитами.

Наибольшее число сообщений за день глава Соединенных Штатов сделал 12 декабря 2019 года, опубликовав 125 постов. Свой абсолютный рекорд Трамп поставил в 2015 году, когда еще не был президентом США.

Напомним, после своего избрания Трамп отказался от аккаунта президента США @potus в Twitter, который на тот момент насчитывал 13,5 миллиона подписчиков. Американский лидер предпочел продолжать пользоваться личной страничкой. Прямая трансляция инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Twitter получила рекордное для соцсети количество просмотров. Ее смотрели около 6,8 миллиона уникальных пользователей.

Трамп является активным пользователем соцсетей, и уже давно освоил Twitter как эффективный способ общения с современной аудиторией. Рамки 140 символов Трампа ничуть не смущают. Если есть необходимость, один комментарий он делит на две, три и более частей.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Дональд Трамп Процедура импичмента Дональда Трампа

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