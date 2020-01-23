Проект о горячем питании школьников поправили с учетом Послания

Проект ранее предложили депутаты и сенаторы во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы. В тексте подчеркивается: школьников младших классов раз в день обязательно нужно обеспечить бесплатным горячим питанием.

Ко второму чтению депутаты предложили прописать, что питание обучающихся должно финансироваться за счет трех источников - федерального, регионального и местного бюджетов. Как пояснил на заседании комитета во вторник первый зампред комитета Геннадий Онищенко, в данном случае было учтено требование Послания о финансировании обеспечения горячего питания. Прописана и норма об обеспечении инфраструктуры в образовательных организациях для обеспечения горячим питанием.

Устанавливается, что закон в целом начнет действовать 1 сентября этого года. Помимо этого, депутаты решили прописать крайний срок для завершения поэтапного обеспечения школ материально-технической базой - до 1 сентября 2023 года. Кроме того, комитет рекомендовал сделать нормой отложенного действия положение о внедрении маркировки для детской пищевой продукции. Планируется, что эта норма вступит в силу через год после введения в действие самого закона.

"Подготовленный ко второму чтению законопроект о горячем питании для школьников в ближайшее время будет вынесен на заседание Госдумы", - заявил вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он также отметил, что главная задача законопроекта - не просто обеспечение школьников начальных классов горячим питанием, но и в целом установление требований для детского питания. "Продукты должны быть качественными и безопасными для здоровья ребенка", - подчеркнул Неверов.