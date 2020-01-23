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23.01.2020 18:12
Рубрика: Власть

Проект о горячем питании школьников поправили с учетом Послания

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Документ был доработан с учетом предложений, озвученных президентом в Послании Федеральному собранию 15 января.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Проект ранее предложили депутаты и сенаторы во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы. В тексте подчеркивается: школьников младших классов раз в день обязательно нужно обеспечить бесплатным горячим питанием.

Фото: Татьяна Андреева
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Ко второму чтению депутаты предложили прописать, что питание обучающихся должно финансироваться за счет трех источников - федерального, регионального и местного бюджетов. Как пояснил на заседании комитета во вторник первый зампред комитета Геннадий Онищенко, в данном случае было учтено требование Послания о финансировании обеспечения горячего питания. Прописана и норма об обеспечении инфраструктуры в образовательных организациях для обеспечения горячим питанием.

Устанавливается, что закон в целом начнет действовать 1 сентября этого года. Помимо этого, депутаты решили прописать крайний срок для завершения поэтапного обеспечения школ материально-технической базой - до 1 сентября 2023 года. Кроме того, комитет рекомендовал сделать нормой отложенного действия положение о внедрении маркировки для детской пищевой продукции. Планируется, что эта норма вступит в силу через год после введения в действие самого закона.

Фото: Олег Прасолов
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"Подготовленный ко второму чтению законопроект о горячем питании для школьников в ближайшее время будет вынесен на заседание Госдумы", - заявил вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он также отметил, что главная задача законопроекта - не просто обеспечение школьников начальных классов горячим питанием, но и в целом установление требований для детского питания. "Продукты должны быть качественными и безопасными для здоровья ребенка", - подчеркнул Неверов.

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