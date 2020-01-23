Москва планирует к 2031 году полностью заменить "дизеля" на электробусы

Москвичи поддержали инициативу властей по замене городских автобусов на дизельном топливе на электробусы. В частности, за это высказались более 65% жителей столицы, сообщает портал "Активный гражданин".

Всего мнение высказали 206,1 тысячи горожан. Из них 67,7% полностью поддержали проект, 19,3% назвали его полезным. Затруднились с ответом 7,5%, остальные посчитали, что вопрос должны решать специалисты.

Власти планируют полностью заменить "дизеля" электробусами к 2031 году. Почти половина опрощенных считают, что необходимо сократить срок перехода, а более трети назвали его оптимальным.

Первые электробусы в Москве вышли на городские маршруты в сентябре 2018 года. В настоящее время в столице работают более 260 электробусов, в основном в центральной части города и прилегающих к ней районах.