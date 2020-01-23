Новости

В Челябинске позеленела река Миасс 11:47
В Подмосковье полиция обнаружила у осужденного за убийство склад оружия 11:46
В Омске уволили врачей, отказавшихся делать перевязку пенсионеру 11:44
Лукашенко отметил стратегическую значимость отечественной науки 11:42
На курорте в КЧР пройдет "День чайника" 11:42
В Саратове нашли магазин, где продавали "снюс" подросткам 11:32
Виновник ДТП с пятью погибшими на Урале имел 30-летний стаж за рулем 11:30
Американский самолет разбился во время тушения пожара в Австралии 11:21
Новая схема "развода" покупателей. Как автодилеры обманывают россиян 11:12
На Урале рабочие погибли во время промывки цистерны 11:11
Диетолог рассказала, может ли грейпфрут сжигать жир 11:04
В конкурсе "Учитель будущего" смогут принять участие студенты педвузов 11:03
Путин прибыл в Израиль 11:01
Украина отдаст железную дорогу в управление Германии на 10 лет 10:55
В России предложили разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию 10:53
Посол: Москва и Минск в ближайшее время найдут решения по нефти и газу 10:53
Из-за прорыва коллектора 300 тысяч нижегородцев остались без воды 10:50
Москва планирует к 2031 году полностью заменить "дизеля" на электробусы 10:48
Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области 10:44
СК завершил расследование дела об убийстве в детсаду Нарьян-Мара 10:43
Банду теневых финансистов в Костроме задержали за разграбление лесов 10:42
В Удмуртии предложили досрочно отправлять на пенсию многодетных отцов 10:41
В бухте Севастополя пропал спортсмен на каяке 10:39
Пассажиров из Китая в Пулково начали проверять с помощью тепловизоров 10:37
Из-за коронавируса в Приморье проверят рабочих из Китая 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 10:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва планирует к 2031 году полностью заменить "дизеля" на электробусы

Текст: Ирина Огилько

Москвичи поддержали инициативу властей по замене городских автобусов на дизельном топливе на электробусы. В частности, за это высказались более 65% жителей столицы, сообщает портал "Активный гражданин".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Москва закупит в 2020 году 300 электробусов

Всего мнение высказали 206,1 тысячи горожан. Из них 67,7% полностью поддержали проект, 19,3% назвали его полезным. Затруднились с ответом 7,5%, остальные посчитали, что вопрос должны решать специалисты.

Власти планируют полностью заменить "дизеля" электробусами к 2031 году. Почти половина опрощенных считают, что необходимо сократить срок перехода, а более трети назвали его оптимальным.

Первые электробусы в Москве вышли на городские маршруты в сентябре 2018 года. В настоящее время в столице работают более 260 электробусов, в основном в центральной части города и прилегающих к ней районах.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин прибыл в Израиль
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
В Крыму назвали агонией анонсированный Чубаровым "марш достоинства"
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку