Суд продлил арест четырех фигурантов дела Абызова

До начала апреля останутся под стражей четыре фигуранта уголовного дела, возбужденного против Михаила Абызова.

Бывший генеральный директор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев, заместитель гендиректора "Ру-Кома" Михаил Русаков, директор по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, главный бухгалтер ООО СП "Нибулон" филиала "Новопсковский" Инна Пикалова (гражданка Украины) останутся под стражей. Так решил Басманный суд Москвы и продлил до 5 апреля арест всем этим гражданам.

А главный фигурант этого дела будет под стражей до 26 марта. Суд согласился с доводом, что эти люди могут мешать следствию, будучи на свободе. На сегодняшний день объем этого резонансного уголовного дела - 350 томов.

Но против Абызова расследуется три уголовных дела. По первому Русаков, Фрайденберг, Ильичев и другие в составе преступного сообщества вместе с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым в 2011-2014 годах похитили 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывели их за рубеж.

По второму делу бывший министр "в результате незаконной предпринимательской деятельности" заработал 32 миллиарда рублей. Следствие уверяет, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.

По третьему - Михаил Абызов отмывал преступные доходы, мошенничал и организовал преступную группу.