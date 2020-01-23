Тедеско опроверг слухи об уходе из "Спартака" после окончания сезона

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал новости о возможном уходе из "Спартака" в конце сезона.

После окончания осенней части чемпионата РПЛ в СМИ все чаще стали появляться новости о том, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб после завершения сезона. Наставник красно-белых в интервью Sport24 рассказал, что покидать московский клуб не собирается.

"Я очень счастлив в "Спартаке". Наслаждаюсь каждым днем в команде с первого дня в Москве. И если кто-то хочет, чтобы я ушел из "Спартака", ему придется тащить меня силой! Эти слухи - полнейшая чушь. К тому же, у меня в отпуске даже не было времени встретиться с друзьями, чтобы такого им наговорить. Понятия не имею, как эта информация оказалась в СМИ, но она не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Тедеско.

По словам главного тренера "Спартака" нынешней зимой больше никто не покинет команду, а уход в "Рубин" Солтмурада Бакаева стал для него неожиданностью.