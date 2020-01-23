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Текст:   Марина Трубилина 
12:46 23.01.2020

Льготную ипотеку смогут получить больше жителей Дальнего Востока

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке может быть расширена - глава Минвостокразвития Александр Козлов потребовал распространить возможность покупки жилья на вторичном рынке на села, которые формально относятся к городским округам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

23 января в Минвостокразвития прошло первое совещание проектного офиса - рабочей группы - по дальневосточной ипотеке. Ипотеку под 2% можно потратить на приобретение квартиры в новостройке, строительство индивидуального жилого дома, а в селах - и на приобретение квартиры на вторичном рынке. Однако, как выяснилось на совещании, из-за терминологии постановления у многих жителей возникают сложности с участием в программе. Так, в Чукотском автономном округе новостроек в городах нет, а вариант с покупкой жилья на вторичном рынке распространяется только на половину региона.

Фото: istock
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей

Как пояснила первый заместитель губернатора Чукотки Алеся Калинова, в постановлении говорится о вторичном жилье на территории сельских поселений. Но сельские поселения - это муниципальные образования, а не сельский населенный пункт. При этом половину Чукотки занимают четыре городских округа, в составе которых около 20 сельских населенных пунктов. "Если бы изменилась терминология в программе, то и возможности у нас были бы гораздо шире", - отметила представитель региона. Глава министерства Александр Козлов потребовал подготовить поправки в программу, чтобы исправить эту ситуацию.

Пока на Чукотке был выдан лишь один льготный ипотечный кредит - семья использует его для покупки трехкомнатной квартиры во Владивостоке, куда планирует переехать в будущем. Еще один претендент на дальневосточную ипотеку хочет приобрести жилье в Хабаровске. В целом по Дальнему Востоку за 1,5 месяца работы программы заявления на получение льготного кредита подали около 4,5 тысячи человек.

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