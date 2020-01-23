В Якутии возбуждено дело о массовом отравлении в спортшколе

В Якутии возбуждено уголовное дело о массовом отравлении работников и учащихся Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва им. Д.П.Коркина.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, 21 января в районную больницу обратились с признаками отравления 22 человека, в том числе 19 несовершеннолетних. Впоследствии число отравившихся увеличилось до 24-х, из которых 21 госпитализирован. Медики выставили всем одинаковый диагноз: пищевая токсикоинфекция.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе предварительного расследования установлено, что причиной отравления стали рыбные консервы, закупленные в соседнем районе.

Сейчас управлением Роспотребнадзора по республике проводятся мероприятия по розыску и снятию с реализации этой партии консервов.

Угрозы жизни пострадавших нет.