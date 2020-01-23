Диетолог предупредил о риске "заразиться" ожирением

Несмотря на то, что ожирение - не вирус, оказывается, им все-таки можно заразиться. Возможны случаи "социального ожирения". Так считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, рассказавший об этом в интервью радио Sputnik.

По данным Роспотребнадзора, ожирением страдает более половины россиян старше 30 лет. В основном оно появляется из-за малой физической активности и низкой культуры питания, за исключением других специфических причин, связанных с заболеваниями. Но есть опасность "социального ожирения", которое связано с подражанием другим людям.

По мнению врача, так называемое "подражательное поведение" можно встретить в трудовых коллективах, где приняты застолья. Некоторые едят не из-за чувства голода, а за компанию со всеми, прибавляя лишние килограммы.

Тоже самое существует и в семьях. Например, муж становится толще, когда беременеет жена. Это происходит потому, что мужчина начинает больше времени проводить дома и, соответственно, больше ест.

Как известно, лишний вес чреват развитием сердечно-сосудистых и других серьезных болезней, способствует развитию кариеса.