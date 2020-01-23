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23.01.2020 14:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убившая своих детей жительница Прикамья находится в тяжелом состоянии

Текст: Надежда Пащенко

Жительница Пермского края, которая подозревается в убийстве своих детей, госпитализирована в тяжелом состоянии. Как ранее сообщили следователи, после совершенного преступления 32-летняя женщина пыталась покончить с собой.

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- Госпитализирована, находится в тяжелом состоянии, - уточнили "РГ" в пресс-службе регионального минздрава.

По предварительным данным, утром 23 января женщина, находясь у себя дома в городе Кудымкар, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого она попыталась покончить с жизнью. Еще двое ее детей 2011 и 2017 годов рождения находятся вместе с отцом. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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