Убившая своих детей жительница Прикамья находится в тяжелом состоянии

Жительница Пермского края, которая подозревается в убийстве своих детей, госпитализирована в тяжелом состоянии. Как ранее сообщили следователи, после совершенного преступления 32-летняя женщина пыталась покончить с собой.

- Госпитализирована, находится в тяжелом состоянии, - уточнили "РГ" в пресс-службе регионального минздрава.

По предварительным данным, утром 23 января женщина, находясь у себя дома в городе Кудымкар, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого она попыталась покончить с жизнью. Еще двое ее детей 2011 и 2017 годов рождения находятся вместе с отцом. Возбуждено уголовное дело.