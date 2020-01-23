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23.01.2020 09:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Пермском крае назначена и.о. главы правительства

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: permkrai.ru Фото: permkrai.ru
Фото: permkrai.ru

В Пермском крае обязанности председателя регионального правительства возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину. Соответствующее распоряжение подписал экс-губернатор Пермского края Максим Решетников до своего назначения на должность министра экономического развития России.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подал в отставку по собственному желанию и вошел в состав правительства Российской Федерации, возглавив одно из федеральных министерств.

Между тем кандидатура врио губернатора Пермского края еще не определена.

Справка "РГ"

Ольга Антипина закончила Пермский государственный университет (в настоящее время ПГНИУ) по специальности экономист - математик. С 1996 года ее профессиональная деятельность связана с бюджетными финансами. Она работала в региональном Законодательном собрании, в финансовом управлении города Перми, а затем в региональном управлении финансов в должности первого заместителя. С июня 2011 года Ольга Антипина была назначена на должность министра финансов Пермского края, а в марте 2017 - на должность первого заместителем председателя Правительства Пермского края.

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