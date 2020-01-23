Новости

За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
Средняя цена ОСАГО снизилась до 5423 рублей 17:04
Психолог объяснила, вредно ли детям смотреть фильмы ужасов 17:00
В Череповце два человека пострадали при взрыве пороха в квартире 16:55
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 16:55
В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы 16:54
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде 16:48
На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран 16:48
На Северном флоте собак научили искать взрывчатку 16:48
Москалькова: У Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания в тюрьме 16:47
В уфимской школе девочка получила удар ножом 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 16:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран

Текст: Светлана Сибина (Омск)

В Омске прошло заседание оргкомитета по проведению Дельфийских Игр, которые состоятся 24-29 апреля. В заседании принял участие директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

- Поскольку 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, форум пройдет под девизом "Мы помним". Мы учредили соответствующие номинации. Тема Великой победы на Дельфийских играх будет поднята и в рамках международной конференции, - сообщил "РГ" Владимир Понявин. - В Омск приедут представители 115 стран. Нам также очень важно в год двадцатилетия Игр показать все лучшее, что уже достигнуто.

Как выступил на юношеской Олимпиаде спортсмен из Алтайского края

Подготовка форума идет по графику. Объекты, где пройдут соревнования по 30-ти номинациям, ждут гостей.

- Места проживания практически готовы, это 20 гостиниц, санаторий и база отдыха, - сообщил "РГ" губернатор Александр Бурков. - Мы обеспечим все, что потребуется, начиная с безопасности гостей и заканчивая благоустройством. Все это уже проходили при подготовке XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сбоев быть не должно.

Владимир Понявин сообщил, что Дельфийские игры набирают популярность. Потенциальным участником уже приходится выдерживать серьезную конкуренцию. Омская область организовала Малые Дельфийские игры, главная задача которых - сформировать конкурентоспособную сборную. Регион, принимающий форум, намерен выставить около 400 участников.

Между тем

Участники Малых Дельфийских игр в Омской области из двух десятков районов завоевали более ста медалей разного достоинства. Соревнования продлятся до 30 января. Победители войдут в сборную команду Омской области.

Общество Образование Культура Культурный обмен Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе"
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года