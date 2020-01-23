На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран

В Омске прошло заседание оргкомитета по проведению Дельфийских Игр, которые состоятся 24-29 апреля. В заседании принял участие директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

- Поскольку 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, форум пройдет под девизом "Мы помним". Мы учредили соответствующие номинации. Тема Великой победы на Дельфийских играх будет поднята и в рамках международной конференции, - сообщил "РГ" Владимир Понявин. - В Омск приедут представители 115 стран. Нам также очень важно в год двадцатилетия Игр показать все лучшее, что уже достигнуто.

Подготовка форума идет по графику. Объекты, где пройдут соревнования по 30-ти номинациям, ждут гостей.

- Места проживания практически готовы, это 20 гостиниц, санаторий и база отдыха, - сообщил "РГ" губернатор Александр Бурков. - Мы обеспечим все, что потребуется, начиная с безопасности гостей и заканчивая благоустройством. Все это уже проходили при подготовке XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сбоев быть не должно.

Владимир Понявин сообщил, что Дельфийские игры набирают популярность. Потенциальным участником уже приходится выдерживать серьезную конкуренцию. Омская область организовала Малые Дельфийские игры, главная задача которых - сформировать конкурентоспособную сборную. Регион, принимающий форум, намерен выставить около 400 участников.

Между тем

Участники Малых Дельфийских игр в Омской области из двух десятков районов завоевали более ста медалей разного достоинства. Соревнования продлятся до 30 января. Победители войдут в сборную команду Омской области.