С 1 января этого года транспортные средства можно регистрировать не только непосредственно в ГИБДД, но и через автодилеров.

Чтобы заниматься регистрацией автомобилей, уполномоченная организация должна располагать соответствующей технической базой и кадрами. Получившие разрешения заносятся в реестр МВД. В Омске более десятка крупных автосалонов, способных взять на себя новые функции. Но воспользоваться предоставленным правом их владельцы не спешат.

- Регистрация транспорта, как и прежде, производится в Госавтоинспекции. В день приходится оформлять от сорока до двухсот документов, - сообщил замначальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Омской области Максим Прусс.

- Как работать по новым правилам, еще не совсем понятно. Вероятно, вторичный рынок останется за ГИБДД, а регистрация в автосалонах коснется только новых, находящихся на гарантии автомобилей, - поделился предположениями с корреспондентом "РГ" менеджер одного из дилерских филиалов Владимир Попов. - Тормозит процесс то, что алгоритм доступа к информационным системам Госавтоинспекции оптимально еще не выстроен. Мы с этим периодически сталкиваемся, проводя техосмотр. Если систему отладят, автосалоны станут активнее подключаться к регистрации ТС, тем более что клиентам это удобно.

- Мы и раньше за дополнительную плату занимались регистрацией транспортных средств как посредники, - дополняет специалист другого автосалона Александр Заремба. - Заключив соответствующий договор и оформив доверенность, сами на эвакуаторе отвозили автомобиль в Госавтоинспекцию. Новые правила дают возможность делать это полностью самостоятельно, однако требуют надлежащего оборудования, подтверждения высокой квалификации специалистов и, вероятно, расширения штата.

Между тем активными продажами омские автосалоны похвастать не могут. Даже обычно бойкие предновогодние акции не пользовались успехом. Поэтому дополнительные затраты на модернизацию и расширение в их планы не входят.

Тем не менее никто из опрошенных не исключил возможности организации регистрации ТС, если при этом не возникнет дополнительных преград.

Кстати

"Красивые" номера при регистрации автомобилей ни Госавтоинспекция, ни автодилеры в этом году выдавать не будут, даже за дополнительную плату. "Правила не предусматривают резервирование определенных госномеров. Поэтому они присваиваются в случайном порядке", - отметил Максим Прусс. Тем временем минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать и выкупать "красивые" автомобильные номера через портал госуслуг. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. За государственный знак с привлекательным сочетанием цифр и букв нужно будет заплатить повышенную госпошлину либо выкупить его на аукционе, правила проведения которых установят регионы.