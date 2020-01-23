"Жирному и злому" коту из барнаульского зоопарка привезли невесту

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" приобрел для камышового кота Айко самку Жужу, которую недавно привезли из Краснодара.

Сотрудники зоопарка надеются, что эта пара в будущем сможет дать хорошее потомство.

- Айко у нас уже давно живет, это жирный и злой камышовый кот, - написал директор зоопарка Сергей Писарев на своей странице в Instagram. - Пару мы ему долго не могли найти - в зоопарках страны таких кошек просто не было. И вот узнали, что в Краснодаре родились камышовые котята. Когда они подросли, мы приобрели для Айко подружку.

Пока кошка находится на карантине. Весной сотрудники зоопарка планируют соединить Айко и Жужу, чтобы получить потомство. "Надеемся, что они будут счастливой парой", - заключил Сергей Писарев.

Кстати

В прошлом году в барнаульский зоопарк из Москвы был привезен жених для рыси Евы - самец Адамас.