Пассажиров из Китая в Пулково начали проверять с помощью тепловизоров

Пассажиров, прибывших в петербургский аэропорт рейсами из Китая, проверяют с помощью тепловизоров. Они помогают выявить первые признаки инфекционных заболеваний.

Об этом сообщили в управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы".

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в свою очередь заявили, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Китае в пунктах пропуска через государственную границу РФ усилен санитарно-карантинный контроль. Особое внимание уделяется тем, кто прибыл из "неблагополучных регионов мира".

Напомним, вчера было выявлено двое больных, прибывших из Китая. У обоих - высокая температура и другие признаки респираторной инфекции. С предварительным диагнозом ОРВИ больные госпитализированы в инфекционную больницу. Им предстоит пройти углубленное исследование.