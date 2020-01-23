В Петербурге "заминировали" офисы соцстраха и банка

В Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального страхования день начался с эвакуации из-за поступившего сообщения с угрозой взрыва.

Также на улице оказались сотрудники и посетители офиса банка "Санкт-Петербург", который находится в том же здании, что и страховая организация.

Как сообщает ТАСС, под угрозой оказались помещения, расположенные в доме 178 на Невском проспекте. Анонимные минеры утром четверга осложнили работу и других петербургских организаций. Так, уже традиционно были эвакуированы семь районных судов Санкт-Петербурга: злоумышленники после окончания новогодних каникул ежедневно сообщают о минировании зданий.

Напомним, что письма с угрозами взорвать государственные организации не только в Петербурге, но и в Москве, массово поступают по электронной почте с ноября прошлого года. Под прицелом лжетеррористов оказываются не только суды, но и школы, больницы, станции метро, торговые центры и высшие учебные заведения. Проверки показали, что все угрозы были ложными.