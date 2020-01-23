ФСБ выявила сервис, который сообщал о "минировании" судов и школ в России

Федеральная служба безопасности обнаружила почтовый сервис, с которого рассылались сообщения о минировании судов и объектов социальной инфраструктуры в России.

Речь идет о сайте Startmail.com из Нидерландов. В ЦОС ФСБ уточнили, что именно отсюда с 28 ноября прошлого года поступали угрозы минирования судов в 16 российских регионах. В сообщениях также упоминались более 16 тысяч якобы заминированных социальных объектов, в том числе детсадов, школ, больниц, вокзалов, метро и торговых центров.

С 23 января доступ к ресурсу был ограничен на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором.

Напомним, волна сообщений о "минировании" социальных объектов началась в конце прошлого года. Только на этой неделе подобные угрозы в массовом порядке получили дальневосточные детсады, а в понедельник были якобы заминированы все станции московского метро.