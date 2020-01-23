На Дальнем Востоке массово «заминировали» детские сады

В крупных городах Дальнего Востока в четверг поступают сообщения о минировании детских садов, сообщает ТАСС.

"В 15 дошкольных учреждений Хабаровска поступила информация о заложенных взрывных устройствах и продолжают поступать. Детей эвакуируют", - цитирует агентство представителя управления образования администрации.

Письма с угрозами получили в нескольких садах Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Владивостока.

Напомним, что 13 января из-за подобных сообщений эвакуировали все школы Хабаровска. В этот же день были сорваны занятия в учебных заведениях Благовещенска и закрыты театры и музеи во Владивостоке. Ни в одном здании опасных предметов не обнаружили.