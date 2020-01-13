Во Владивостоке "заминировали" театры и музей

Сообщения о заложенных бомбах получили расположенные во Владивостоке Приморский театр молодежи, краевая филармония и Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева.

Как рассказали в правительстве края, первый сигнал о минировании утром 13 января поступил в театр молодежи.

"Далее такие же сообщения поступили о минировании краевой филармонии и Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева. Департамент культуры известил МЧС России и федеральные службы безопасности о данных сигналах, после чего службы провели эвакуацию людей из учреждений. МЧС и федеральные службы безопасности проводят проверки. На данный момент нахождение взрывных устройств в здании не подтверждено", - отметили там.

Как сообщалось ранее, из-за сообщений о минировании во Владивостоке эвакуировали учеников 10 школ.

Волна сообщений о заложенных взрывных устройствах прокатилась и по другим регионам Дальнего Востока. Утром в понедельник стало известно, что из-за этого эвакуировали все школы и один детский сад в Хабаровске. В общей сложности сообщение об угрозе взрыва поступило в 70 образовательных учреждений. Сообщения о якобы заложенных бомбах получили также высшие учебные заведения Хабаровска и Биробиджана.