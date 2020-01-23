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23.01.2020 12:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стендап-комик Долгополов уехал за границу, испугавшись проверки полиции

Текст: Иван Петров
Выступающий в жанре стендап известный питерский комик Александр Долгополов выехал за рубеж после того, как узнал об интересе подмосковных полицейских к одному из его выступлений. Об этом стало известно в четверг со слов адвоката юмориста Леонида Соловьева.
Фото: instagram.com/sankldive Фото: instagram.com/sankldive
Фото: instagram.com/sankldive

"В подобных делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие - у нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. Поэтому до прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать", - цитирует РИА Новости защитника.

В отношении стендап-комика Долгополова начали доследственную проверку

Адвокат уточнил, что его подзащитный планирует вернуться в Россию сразу, как исчезнет угроза его уголовного преследования.

Днем ранее стало известно о начатой межмуниципальным управлением МВД России "Орехово-Зуевское" доследственной проверке в отношении одного из выступлений стендапера в питерском клубе. С жалобой на оскорбление чувств верующих после просмотра в интернете выступления юмориста в прокуратуру обратился некий гражданин. По всей видимости, житель подмосковного Орехово-Зуево. Прокуроры передали заявление в полицию, а те на его основании назначили доследственную проверку.

"По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - заявили в среду в подмосковном главке полиции.

Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках

Сам комик свой отъезд пока не прокомментировал. Последним постом на его странице в Instagram остается запрос из полиции в питерский клуб, в котором прошло выступление Долгополова, не понравившееся заявителю. Полицейские просят предоставить сотрудников учреждения информацию о комике и о его конкретном выступлении. Кстати, этот клуб уже решил прекратить выступления Долгополова на своей площадке.

Стоит отметить, что доследственная проверка вовсе не означает обязательное возбуждение дело в дальнейшем. Полицейские обязаны были отреагировать на спущенное им из прокуратуры заявление и провести необходимые мероприятия.

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