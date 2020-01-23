В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, пациентка - женщина, гражданка КНР. Она прибыла из Китая вместе с группой туристов 20 января. Вчера, 22 января китаянка почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в медицинский кабинет гостиницы, в которой проживала. Медики приняли решение о ее госпитализации.

Напомним, вчера в Петербурге выявили двух человек с признаками респираторной инфекции. Оба прибыли из Китая: один - неделю назад, другой был госпитализирован прямо из Пулково.

По сведениям городского комитета по здравоохранению, в первом случае диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвердился. Результаты обследования второго пациента, прилетевшего вчера из Шанхая, еще не готовы.

В Роспотребнадзоре уточняют, что состояние всех трех пациентов сейчас оценивается как удовлетворительное. Им поставлен предварительный диагноз ОРВИ. Обследование продолжается.