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23.01.2020 14:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Пассажиров из Китая в Пулково начали проверять с помощью тепловизоров

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, пациентка - женщина, гражданка КНР. Она прибыла из Китая вместе с группой туристов 20 января. Вчера, 22 января китаянка почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в медицинский кабинет гостиницы, в которой проживала. Медики приняли решение о ее госпитализации.

Напомним, вчера в Петербурге выявили двух человек с признаками респираторной инфекции. Оба прибыли из Китая: один - неделю назад, другой был госпитализирован прямо из Пулково.

По сведениям городского комитета по здравоохранению, в первом случае диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвердился. Результаты обследования второго пациента, прилетевшего вчера из Шанхая, еще не готовы.

В Роспотребнадзоре уточняют, что состояние всех трех пациентов сейчас оценивается как удовлетворительное. Им поставлен предварительный диагноз ОРВИ. Обследование продолжается.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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