Аксенов пообещал "образумить" организаторов "марша на Крым"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов жестко отреагировал на призывы лидера запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Рефата Чубарова к участию в так называемом "марше достоинства" на полуостров.

Он предостерег курируемых украинскими властями экстремистов от провокационных шагов, пообещав адекватную и быструю ответную реакцию.

- Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом, - написал Аксенов на свей странице в Facebook. - Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют ее подопечные. В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста.

При этом организаторов подобных маршей на Крым Аксенов назвал профессиональными провокаторами, привыкшими использовать сторонников как расходный материал для достижения своих политических целей. "Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха", - заключил Аксенов.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины и лидер запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров анонсировал проведение мирного "марша на Крым" на 2 мая. По плану Чубарова, участники марша перейдут госграницу с Россией на украинском пункте пропуска "Чонгар". Целью марша Чубаров называет поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Интересно, что экс-депутату Верховной рады Украины и лидеру запрещенного меджлису Рефату Чубарову в 2014 году Россия запретила въезд на свою территорию на пять лет за многочисленные провокации и призывы к нарушению территориальной целостности России. Теперь этот срок истек, и живущий на западные гранты меджлисовец подстрекает русофобов Украины на новые столкновения с Россией.

В Госсовете Крыма призывы к походу на полуостров назвали агонией, направленной на получение новых грантов антироссийских западных фондов и государств.

Справка "РГ"

Общественное объединение "Меджлис крымскотатарского народа" включено в список экстремистских. Деятельность организации запрещена на территории РФ.