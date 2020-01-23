В Крыму назвали агонией анонсированный Чубаровым "марш достоинства"

- Памятуя о том, что команда Чубарова в свое время взрывала электроопоры, обеспечивающее энергоснабжение полуострова, от таких людей можно ожидать чего угодно. И все они воспринимаются в Республике Крым как известные провокаторы, - заявил "РГ" Юрий Гемпель. - Но заявление Чубарова о том, что крымских татар будто выдавливают с территории Крыма, - это наглая безапелляционная ложь. После возвращения Крыма в состав РФ крымским татарам, да и всем депортированным народам уделяется огромное внимание, которое подкрепляется существенным финансированием из бюджета.

Гемпель напомнил, что после подписания указа президента РФ Владимира Путина о реабилитации депортированных народов Крыма была принята федеральная целевая программа, предусматривающая выделение более 10 миллиардов рублей на обустройство крымских татар.

- Такого не было за все годы Украины, и только слепой сегодня не видит динамику и внимание к проблемам крымских татар, - считает Гемпель. - Мало того, до 2025 года практически все крымские татары, по закону претендующие на жилье, получат квартиры. Так что так называемый марш - очередная провокация со стороны господина Чубарова и его команды, и расцениваю ее как политическую агонию.

Действия украинских экстремистов скорее всего рассчитаны на то, что силовики будут вынуждены пресечь незаконное шествие по крымской дороге, и эту ситуацию можно будет представить международному сообществу как подавление свобод и жесткую расправу над миролюбивыми крымскими татарами.

- Но нарушать законодательство России никому не позволено - ни команде Чубарову, ни другим экстремистам, - заключил Гемпель. - Мы готовы видеть в гостях практически всех, но только в рамках российских законов.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины и лидер запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров анонсировал проведение мирного "марша на Крым" на 2 мая 2020 года. По плану Чубарова, участники марша, среди которых будут действующие народные депутаты и неназванные "западные партнеры", пересекут государственную границу с Россией на пункте пропуска "Чонгар". Целью марша лидер антироссийской организации называет поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Справка "РГ"

Общественное объединение "Меджлис крымскотатарского народа" включено в список экстремистских. Деятельность организации запрещена на территории РФ.