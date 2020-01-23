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23.01.2020 15:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Глава Крыма поручил отозвать лицензию на разработку карьера в Судаке

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился остановить действие лицензии на разработку карьера на участке Чокаташский вблизи детского оздоровительного лагеря "Отважный" в Судаке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Аксенов напомнил позицию республиканских властей: разработка ни одного месторождения не начнется, если она будет идти "вразрез с интересами местных жителей и всего региона, не говоря уже о вреде экологии".

- Целиком и полностью поддерживаю инициативу местных жителей и администрации закрыть карьер, - заключил глава Крыма.

Ранее о приостановке строительных работ, предшествующих созданию на участке Чокаташский в Судаке карьера для добычи магматических пород сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев. Он пояснил, что такое решение приняли из-за негативных отзывов о планируемых геологических изучении, разведке и добыче магматических пород на указанном участке.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По данным замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алексея Яценко, лицензиат оценивает запасы Чокаташского месторождения на уровне пяти миллионов тонн диоритового порфирита - высокопрочного щебня, что используется в дорожном строительстве. Чиновник отметил, что разработчик карьера рассчитывал на производительность последнего 280 тысяч тонн в год. Причем, добывать материал предполагалось с использованием дробилок, то есть безвзрывным способом.

В свою очередь, жители Судака и Симферополя разместили в социальных сетях видеообращение к главе Крыма, призвав его срочно прекратить вырубку лесных насаждений при обустройстве дороги к месторождению. Появление карьера означало бы окончательный приговор бывшему детскому оздоровительному лагерю "Отважный", который является собственностью Симферополя. И администрация крымской столицы выступила за возрождение лагеря.

- В планах администрации - приложить все усилия, чтобы восстановить учреждение, - заявил замглавы администрации крымской столицы Эмиль Мамедиев. - В первую очередь, речь идет о ремонте здания. Отдельно будет рассматриваться вопрос привлечения инвестора для этих целей.

Лагерь "Отважный" в селе Лесное, возле которого собирались открыть карьер, уже несколько лет не работает: последняя смена в нем закончилась в 2016 году.

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