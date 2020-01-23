Новости

В Подмосковье стали лечить онкологические заболевания с помощью света 18:39
На Кубани суд оставил Александра Емельяненко под арестом 18:35
Брюссель не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" 18:25
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit 18:24
Археологи впервые нашли сохранившийся мозг древнего человека 18:15
Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 18:10
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию 18:09
Восточная Африка подверглась катастрофическому нашествию саранчи 18:08
Борис Джонсон признался, что не знает, каким шампунем моет голову 18:02
Китайцы показали электровнедорожник на базе грузовика 18:01
За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани суд оставил Александра Емельяненко под арестом

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

На Кубани краевой суд отклонил апелляцию бойца MMA Александру Емельяненко и оставил его под арестом. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Как ранее уже писала "РГ", районный суд Анапы отправил спортсмена под административный арест на семь суток за мелкое хулиганство. Однако после этого адвокаты Александра Емельяненко подали апелляцию в вышестоящую инстанцию - Краснодарский краевой суд - с просьбой уменьшить срок ареста до трех суток. Ходатайство было отклонено.

"Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрена апелляционная жалоба адвоката А. Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до 3-х суток, краевым судом оставлена без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Александра Емельяненко полиция задержала ночью 21 января в селе Суспех под Анапой на базе отдыха "Спорт", где боец проводил тренировочный сбор. По данным правоохранителей, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, "вел себя неадекватно" и "нарушал порядок". В конце концов, вызванный наряд полиции решил задержать Александра Емельяненко и в отношении него составили административный протокол.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов