На Кубани суд оставил Александра Емельяненко под арестом

На Кубани краевой суд отклонил апелляцию бойца MMA Александру Емельяненко и оставил его под арестом. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как ранее уже писала "РГ", районный суд Анапы отправил спортсмена под административный арест на семь суток за мелкое хулиганство. Однако после этого адвокаты Александра Емельяненко подали апелляцию в вышестоящую инстанцию - Краснодарский краевой суд - с просьбой уменьшить срок ареста до трех суток. Ходатайство было отклонено.

"Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрена апелляционная жалоба адвоката А. Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до 3-х суток, краевым судом оставлена без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Александра Емельяненко полиция задержала ночью 21 января в селе Суспех под Анапой на базе отдыха "Спорт", где боец проводил тренировочный сбор. По данным правоохранителей, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, "вел себя неадекватно" и "нарушал порядок". В конце концов, вызванный наряд полиции решил задержать Александра Емельяненко и в отношении него составили административный протокол.