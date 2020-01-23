Российские ватерполистки впервые с 2010 года вышли в финал ЧЕ

Основное время матча завершилось вничью со счетом 7:7. Победитель определился в серии пенальти, в которой точнее оказались россиянки - 4:3.

Соперницы команды Александра Гайдукова по финалу станут известны чуть позже. Во втором полуфинале сегодня встречаются сборные Испании и Венгрии.

Напомним, что российские ватерполистки являются трехкратными чемпионками Европы (2006, 2008, 2010). Однако на последних четырех европейских первенствах наша команда оставалась без медалей.

На этом ЧЕ также разыгрывается путевка на Олимпиаду-2020 в Токио. Ее получит победитель турнира либо финалист. Это произойдет в том случае, если золото возьмут испанки. Они гарантировали себе поездку на Игры, став сильнейшей командой на чемпионате мира в Корее.

В любом случае сборная России уже обеспечила себе участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Италии.