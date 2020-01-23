Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.

С первого марта 2019 года производители начали в обязательном порядке наносить на каждую пачку сигарет цифровой код Data Matrix. Для этого им пришлось установить новое оборудование на заводах. Существенные затраты на этот проект по итогам 2019 года скажутся и на конечной цене товара, приводят "Известия" слова замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктории Павлюшиной.

Кроме того, с первого января увеличились акцизы. Для сигарет и нагревательного табака они поднялись на четыре процента, а для электронных систем доставки никотина - на 4,2 процента. К тому же если в прошлом году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то в этом году платить его должны производители всех устройств.

Сейчас средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей. Как минимум 64 рубля из этой суммы составляют налоги.