Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Сирийские правительственные войска были вынуждены отставить ряд позиций в Идлибской зоне деэскалации после нескольких атак боевиков, сообщили в российском центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Там рассказали, что в среду вечером до 200 боевиков из группировки "Исламская партия Туркестана", используя для прорыва 20 пикапов, танк, два БМП и два "джихад-мобиля" атаковали позиции сирийских войск на направлении Абу-Джрейф - Самка.

"Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением "баллонометов", реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства", - подчеркнули в ЦПВС. В результате этой атаки сирийские войска оставили свои позиции.

В ЦПВС уточнили, что 23 января к 07:00 боевики на этом направлении вклинились в оборону правительственных войск на глубину до 1,2 км и до 3.5 км по фронту. Террористы захватили два населенных пункта.

Вечером 22 января боевики также напали на позиции сирийских войск на направлении Маар-Шмарин - Крати. В атаке участвовали два отряда террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" численностью до 250 боевиков. Для прорыва использовали 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух "джихад-мобилей". В результате атаки они отбросили подразделения сирийской армии на глубину до 1,3 км и по фронту - до 2,5 км.

Сейчас сирийские силы ведут боевые действия на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крарти.

В ходе наступления подразделения сирийских правительственных войск уничтожили до 50 боевиков, до 90 получили ранения.

"Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными", - сказали в ЦПВС.

Также 22 января отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковал позиции правительственных войск в Алеппо с двух направлений. Атака поддерживалась огнем минометов. В ЦПВС подчеркнули, что эта атака - первая попытка наступления бандформирований на позиции сирийских войск с 2017 года времени его освобождения от террористов.

"Наступление отражено, бандформирования понесли потери - семь боевиков уничтожено, девять ранено. Среди военнослужащих ВС Сирии - двое убитых и четыре раненых", - сказали в ЦПВС.

Также 22 января сирийским войскам удалось отразить несколько отрядов террористов, которые используя пикапы с крупнокалиберными пулеметами пытались прорвать оборону правительственных сил.