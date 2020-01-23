СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе

Участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе стало для него провальным, а все его заявления были абсурдными. Такую оценку выступлению украинского лидера дал израильский телеканал Arutz 7.

"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", - говорится в статье на сайте телеканала.

В тексте также обращается внимание на то, что во время выступления Зеленского зал был практически пустой, чего не скажешь о премьер-министре Пакистана Имране Хане, вышедшем к трибуне перед украинским лидером.

Кроме того, телеканал высмеял предложение Зеленского принять Украину в Евросоюз вместо покидающей его Великобритании. Особое недоумение у автора материала вызвали слова президента о том, что из-за напряженной работы ему не хватает времени для общения с семьей. Издание напомнило, что недавно на Украине разразился серьезный скандал из-за тайной поездки четы Зеленских в Оман на отдых.