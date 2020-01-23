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23.01.2020 19:56
Рубрика: В мире

СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе

Текст: Диана Ковалева

Участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе стало для него провальным, а все его заявления были абсурдными. Такую оценку выступлению украинского лидера дал израильский телеканал Arutz 7.

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"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", - говорится в статье на сайте телеканала.

В тексте также обращается внимание на то, что во время выступления Зеленского зал был практически пустой, чего не скажешь о премьер-министре Пакистана Имране Хане, вышедшем к трибуне перед украинским лидером.

Кроме того, телеканал высмеял предложение Зеленского принять Украину в Евросоюз вместо покидающей его Великобритании. Особое недоумение у автора материала вызвали слова президента о том, что из-за напряженной работы ему не хватает времени для общения с семьей. Издание напомнило, что недавно на Украине разразился серьезный скандал из-за тайной поездки четы Зеленских в Оман на отдых.

В мире Ближний Восток Израиль В мире экс-СССР Украина Давосский форум

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