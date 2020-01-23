СМИ: Успешный метод борьбы с коронавирусом разработали в Китае

По данным издания, это первый подобный случай в провинции Хубэй. Мужчина почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Легкие пациента были серьезно поражены, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Благодаря принятым мерам состояние здоровья больного улучшалось. Если повторный лабораторный анализ подтвердит отсутствие коронавируса, он вскоре будет выписан.

Между тем число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, возросло до 617 человек. В основном это жители провинции Хубэй с административным центром Ухань - на них приходится 444 случая заболевания. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов от нового вируса.

Следом по количеству заболевших в Китае следуют провинции Гуандун (32), Чжэцзян (27) и город Шанхай (16). Болезнь распространилась практически по всей стране, за исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов, а также провинции Цинхай.