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23.01.2020 12:50
Рубрика: Общество

СМИ: Успешный метод борьбы с коронавирусом разработали в Китае

Текст: Александр Саможнев
Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. С его помощью больница Уханьского университета поставил на ноги 53-летнего пациента, сообщает портал Sina.
Фото: AP / Mark Schiefelbein Фото: AP / Mark Schiefelbein
Фото: AP / Mark Schiefelbein

По данным издания, это первый подобный случай в провинции Хубэй. Мужчина почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Легкие пациента были серьезно поражены, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Благодаря принятым мерам состояние здоровья больного улучшалось. Если повторный лабораторный анализ подтвердит отсутствие коронавируса, он вскоре будет выписан.

Фото: REUTERS/Jason Lee
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Между тем число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, возросло до 617 человек. В основном это жители провинции Хубэй с административным центром Ухань - на них приходится 444 случая заболевания. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов от нового вируса.

Следом по количеству заболевших в Китае следуют провинции Гуандун (32), Чжэцзян (27) и город Шанхай (16). Болезнь распространилась практически по всей стране, за исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов, а также провинции Цинхай.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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