Средняя цена ОСАГО снизилась до 5423 рублей

По итогам 2019 года "автогражданка" подешевела на 4,9% - до 5423 рублей. Это средний показатель по стране, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Снижение цены ОСАГО - эффект начатой Центральным банком реформы по индивидуализации тарифов в этом виде страхования, указывает глава РСА Игорь Юргенс.

"Конкуренция между страховщиками возросла. Однако мы также видим, что финансовая ситуация на рынке ОСАГО становится все более напряженной", - отмечает Юргенс.

По его словам, если страховщикам не дать возможность устанавливать тариф более индивидуально, они будут вынуждены вернуться к "уравниловке".

Чтобы сохранить тренд на снижение стоимости полиса для большинства автовладельцев, реформу по индивидуализации тарифов необходимо как можно быстрее продолжить, подчеркивает Юргенс.

9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной "автогражданке" был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж" - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал "сгорать" - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.