Владимир Путин выступил на форуме памяти жертв Холокоста

Президент России Владимир Путин выступил на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

Российский лидер рассказал о решающем вкладе СССР в борьбу с нацизмом и освобождение Освенцима. Большую часть речи заняла, в том числе, тема недопустимости переписывания истории. Также президент РФ затронул международные проблемы.

Владимир Путин прибыл в Израиль в четверг, 23 января. Запланированный ранее двухдневный визит был сокращен до одного дня в связи с обновлением правительства РФ.

Глава российского государства провел переговоры с президентом и премьер-министром Израиля. Кроме того, он принял участие в церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти".