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Рубрика: Экономика

В России предложили разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию

Возраст выхода на пенсию для многодетных отцов в России могут снизить. С соответствующей законодательной инициативой выступил Госсовет Удмуртии.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Авторы законопроекта отмечают, что одной из основных целей этой меры является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. "Назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье", - сказано в пояснительной записке к опубликованному в электронной базе нижней палаты парламента документе.

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит снизить социальную напряженность, а также станет серьезным аргументов в принятии решения о рождении еще одного ребенка.

При этом в случае принятия законопроекта, улучшения коснутся, прежде всего, семей с тремя и более детьми.

Ранее в Госдуму был внесен схожий законопроект, предусматривающий введение дополнительной господдержки многодетным семьям. В частности, документом предлагается предоставить гражданам с четырьмя и более детьми, включая усыновленных, право досрочного выхода на пенсию. По мнению авторов инициативы, именно такие семьи принимают непосредственное участие в изменении демографической ситуации в стране.

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