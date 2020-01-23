Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае

Компьютерная стратегия Plaque Inc. ("Чума"), в которой надо уничтожить человечество с помощью этой болезни, в настоящее время стала самой популярной игрой в КНР, достигнув вершины списка платных загрузок iOS App Store. Об этом сообщает портал Abacus.

Хотя Plaque Inc. была выпущена британской студией Ndemic Creations еще в 2012 году, она стала особенно востребована в Китае на фоне распространения нового коронавируса.

Между тем китайские ведущие торговые онлайн-платформы стараются поддержать население в этот момент. Так, интернет-магазины Taobao, Suning, JD.com и другие объявили, что не будут резко повышать цены на защитные маски и дезинфицирующие средства, а также обеспечат круглосуточную доставку на протяжении недели праздника Весны, китайского Нового года, который начинается 25 января.

В связи с распространением вируса жители Китая, особенно находящихся на карантине Ухани и нескольких других городов провинции Хубэй, могут без штрафа сдать билеты в кино. Также будут полностью возвращены деньги за транспортные билеты тем, кто намеревался посетить этот регион.

По состоянию на 23 января из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом, скончались 17 человек, еще 632 в настоящее время больны, в том числе несколько десятков - тяжело, а четверо находятся в критическом состоянии. По последним данным, новые случаи заболевания зафиксированы в Сингапуре (один) и во Вьетнаме (два).