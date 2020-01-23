Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию

Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавно… на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по тематике, непосредственно касающейся Второй мировой войны", - заявила Захарова во время брифинга.

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий опубликовал статью в издании Politico, в которой заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, и обвинил Красную Армию в медлительности. "Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано", - написал Моравецкий. Отметим, что "стоя" в 200 километрах от Аушвиц, войска 1-го Украинского фронта закончили Львовско-Сандомирскую операцию, в ходе которой были освобождены такие польские города, как Перемышль, Жешув и Сандомир.